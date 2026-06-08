【モデルプレス＝2026/06/08】AKB48の大盛真歩が6月7日、自身のInstagramを更新。平成レトロカフェでの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳AKB48人気メンバー「この可愛さはズルい」美脚チラ見せショット◆大盛真歩、ミニスカから美脚スラリ大盛は「おとなになっても平成をいきてる」「好きが詰まった写真でお気に入り」とつづり、平成レトロをコンセプトとしたカフェでの写真を投稿。サンリオやセーラームーンのキャラ