これは筆者自身の体験です。コンビニでパートをしていたある日のこと。忙しいお昼前に、次々と出てくるお客さんの注文に戸惑いながら対応していた私が、後ろに並んでいたお客さんの一言でハッと気づかされた、忙しい中でも伝え方や心遣いの大切さを実感した出来事です。 コンビニの忙しいお昼、慌ただしさの中で 私がコンビニでパートをしていた頃、特にお昼前の時間帯は戦場のように慌ただしくて大変でした。そ