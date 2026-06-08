【モデルプレス＝2026/06/08】タレントのpecoが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。テレビ番組で習ったという手包み餃子を披露し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「美味しそう」と話題の本格手作り餃子◆peco「60個包んだ」手包み餃子公開pecoは「今日は餃子を60個包んだ」「レシピと包み方は＠gyutto．kbcで学んだ最高の！」とコメントを添え、餃子の写真を投稿。pecoが現在出演中のKBC九州朝日放送のワイド情