『猫エイズキャリア』に関する5つの知識 1.猫エイズ（FIV）とは何か 猫エイズとは、猫免疫不全ウイルス（FIV：Feline Immunodeficiency Virus）への感染によって引き起こされる病気です。ネコ科にのみ感染し、人や他の動物には感染しません。 また、感染してもすぐに症状が現れるわけではなく、長い潜伏期間（キャリア期間）を経て、もし発症してしまった場合に免疫機能が徐々に低下していくのが特徴です。