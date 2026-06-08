昨年の自民党総裁選や今年の総選挙で高市首相陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成したとする問題を2026年6月7日放送の「サンデージャポン」（TBS系）がとりあげたが、司会の太田光さんは「いち週刊誌問題」としておさめるにはちょっと無理があるとの印象を話した。デーブ・スペクター、高市さんも「ただ事ではないとわかっているはず」首相は一貫して疑惑を否定している。3日には高市首相の秘書と動画作成者のやりとりとする