ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」は、ポケモンとのコラボ第2弾として、「ピカチュウ」と「イーブイ」がモデルの新作アイテムを6月17日（水）から発売する。ラブクロムからポケモン30周年記念モデルが登場ピカチュウとイーブイがデザインポケモンの30周年を記念したモデルで、ブランドで人気の「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」が、それぞれピカチュウ、イーブイのデザインになっている