元NHKの有働由美子アナウンサーが7日に更新したインスタグラムで、「アルプスの少女ハイジ」そのものになった自身の写真を投稿した。 【写真】出た～AI有働由美子アナ「アルプスの淑女ユミコだ～」 写真では、有働アナはハイジ風の赤を基調としたワンピースを着て、アルプスの雪山を背景にブランコに乗っている。ペーター役らしき少年の姿も見え、まさにハイジそのものの画像となってい