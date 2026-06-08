フリーの増田紗織アナウンサー(29)が7日、自身のインスタグラムを更新。「きものコンサルタント」の資格を取得したことを報告した。 【写真】淡いピンクの着物がよくお似合いです 「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と投稿。「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け継いだお着物もあったので、お着物の知識を深めたいな、自分でお着物を着れるようになりたいな、