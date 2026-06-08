元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の月城かなと(35)が、差し入れ弁当2つを食べている食いしん坊ショットを公開した。 【写真】美しさも食欲も人一倍、2つともいただきまーす! 月城は6日に更新したインスタグラムで「木南晴夏さんが差し入れしてくださったお弁当嬉しくて眺めています冷やし中華のお弁当もいただきますとても美味しかったですごちそうさまでした」と弁当を2つ並べてうっとりしている写