協議会高松サンポート合同庁舎8日 香川県では2025年、タクシー配車サービスの実証実験が行われました。その結果を踏まえ、2回目に向けて関係者が意見を交わしました。 実証実験は香川県のタクシー業者や行政などでつくる協議会が国の補助金などを活用して2025年から行っているものです。 駅や観光施設などに設置した「QRコード」をスマホで読み込み、名前や電話番号など必要事