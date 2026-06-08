沖縄から関東にかけての太平洋沿岸に広く発表されていた「津波注意報」は、8日午後4時50分に解除されました。「津波注意報」が解除8日午後4時50分、気象庁は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方に発表してい