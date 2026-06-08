ハーゲンダッツの期間限定新味であるバー『洋梨＆ミルク』が2026年6月9日(火)に登場します。「果実感あふれる洋梨とコク深いミルクが織りなす、夏にぴったりな爽やかなアイスクリームバー」になっており、表面のコーティングは洋梨の果汁と果肉を使った2層構造になっているとのこと。一足先に食べられる機会を得られたので、実際に食べてその味を確かめてみました。バー『洋梨＆ミルク』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャ