3人組ムード歌謡コーラスグループ純烈の白川裕二郎が、2027年3月末日をもって、純烈としての活動を終了し、グループを卒業することを発表。8日に都内某所で行われた記者会見では、母親が昨年に亡くなったことでグループを続けるモチベーションが「他のメンバーよりもなくなってしまった」と卒業理由を語った。なお、引き続きG-STAR.PROには所属し続ける。【写真】昨年亡くなった母親について語り、涙を浮かべた純烈・白川裕二郎