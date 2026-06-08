７人組音楽グループ・ＸＧが６日（日本時間７日）、英・ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた同国最大の音楽フェス「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓＳｕｍｍｅｒｔｉｍｅＢａｌｌ２０２６」に日本人アーティストとして初出演を果たした。同時に、「サッカーの聖地」と呼ばれる同スタジアムでパフォーマンスする初の日本人アーティストとなった。英の人気ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催し、毎年多くの世界的ポップスター