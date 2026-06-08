◆カーリング日本選手権第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、京大に１２―１で圧勝し、２連勝と連覇へ勢いに乗った。スキップ・吉村紗也香を温存し、スキップ小谷優奈、フォース小林未奈の布陣で挑んだ。第１エンド（Ｅ）で２点を奪うとそこから４連続スチール。相手をまったく寄せ付けない貫禄の勝利だった。連日