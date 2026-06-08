フィリピン付近の地震に伴い、8日午前9時5分に静岡県を含む茨城県から沖縄県までの太平洋沿岸に発表されていた津波注意報は8日午後4時50分にすべて解除されました。また、これに伴い、沼津市･富士市･松崎町の一部に出されていた避難指示も解除されました。（8日午後5時5分現在）