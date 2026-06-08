◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦東日本国際大５−３国際武道大（８日・神宮）５大会連続１９度目の出場となる東日本国際大（南東北大学）が国際武道大（千葉県大学）に３点差を逆転勝ち。初戦を突破した。今秋ドラフト候補の黒田義信外野手（４年＝九州国際大付）は「１番・中堅」でスタメン出場。５回には中犠飛で反攻ののろしを上げ、７回には右翼線二塁打を放つなど勝利に貢献。ネット裏に