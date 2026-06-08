ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年6月6日（土）に、25周年のアニバーサリーを盛大にお祝いする“祭り”と、これまでの感謝を込めてチャリティ・ディナー・ショー「Universal Wonder Night（ユニバーサル・ワンダー・ナイト）」を開催！「綾小路麗華」や「ディーコン」など、パークの仲間たちが大集合したほか、2026年はチャリティ寄付金2,200万円で奨学金や福祉車両を寄贈します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパ