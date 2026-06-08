ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが、美脚を披露した。浦野アナは８日までに自身のインスタグラムで「ニュージーランドの海恋しい」と記し、海辺でのショットをアップ。ブルーのオーバートレーナーにお団子ヘアで、生足を出したコーデショットをシェアした。この投稿にファンからは「海と合うコーデ！」「かわい〜い！」「素敵だなぁ」「美脚可愛すぎる」「カッコいいっすね」などの声が寄せられている。浦野アナ