■PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口（5〜7日、山口・維新大晃アリーナ）ピックルボールのジャパンオープンで、大会最年長の80歳、中嶋康博さん・藤本昭夫さん（71）ペアが50歳以上の部に出場した。5チーム中、2チームが決勝ラウンドに進出する予選ラウンドで、最終4試合目に11-5で勝利。二人合わせて151歳のペアが、1勝を挙げた。中嶋さんは日本初のインドアテニススクールの創設者で、日本プロテニス協会の理事長を務