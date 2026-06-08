気象庁によりますと午後4時52分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。宮崎港では午後4時46分に0.3メートル。【更新】鹿児島・南大隅町大泊では午後4時32分に0.1メートル。【更新】奄美大島・奄美市小湊では午後4時31分に0.1メートル。【更新】三重・熊野市遊木では午後4時16分に0.1メートル。【更新】沖縄市中城湾港では午後3時51分に0.1メートル。【更新】高知では午後4時33分に微弱、数センチ程度です。【更新】三