5月14日から15日にかけて、米国のトランプ大統領が中国の北京を訪問し、習近平国家主席との間で首脳会談が開催された。この会談において、両国関係の新たな位置付けとして打ち出されたのが「建設的戦略安定関係」という概念である。米大統領の訪中としては2017年以来、約9年ぶりとなった今回の会談は、対立が続く米中関係において「節度ある競争」と「破局の回避」をいかに両立させるかという、現実的な妥協点を模索する場となった