気象庁は、けさから発表していた津波注意報をすべて解除しました。きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は午前9時すぎに、茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表していましたが、午後4時50分にすべて解除しました。気象庁はこのあと午後5時から会見を行い、これについて説明する予定で