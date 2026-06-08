米軍事専門誌「ディフェンス・ワン」電子版は6月2日、「ロボットのおかげでウクライナは今や生き残りではなく勝利を語り始めている」と報じた。その小見出しにはこうある。「無人化・自律型システム、そしてそれらに積極的に適応する姿勢が、 ロシアの優位性を無力化させた」もちろん、ロシア軍が突然崩壊したわけではない。戦争は依然として続いている。しかし記事が注目したのは、ウクライナ軍の戦い方そのものが変わりつつある