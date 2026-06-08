北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている23歳の女の裁判員裁判で、検察は女に懲役27年を求刑しました。旭川市の内田梨瑚被告（23）はおととし、女子高校生を車で監禁したうえ、旭川市郊外の橋から転落させて殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で内田被告は監禁罪は認めたものの、殺人罪などは否認しています。きょう、法廷では女子高校生の父親が意見陳述し、「どうか、あいつを私の