「全日本大学野球選手権・１回戦、東日本国際大５−３国際武道大」（８日、神宮球場）国際武道大は逆転負けを喫し、主将の関颯太（４年・享栄）は大粒の涙を流した。「去年の関東（関東地区大学野球選手権大会）で負けたメンバーも多く残っているし、その負けの悔しさを思ってこの半年間やってきた。今日も関東と同じようなことしてしまった」昨年の関東地区大学野球選手権大会では松本大に逆転負け。「監督を優勝させてあ