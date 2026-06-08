皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の議長・副議長は8日午後、とりまとめた案を与野党に正式に提示し、協議が行われました。衆参両院の議長・副議長は、5日にとりまとめた皇族数確保策の案を8日午後3時から始まった全体会議で与野党各党に正式に提示しました。案は、天皇陛下、秋篠宮さま、悠仁さまの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことを、立法府としても確認するとしています。その上で、政府の有識者会議が示した「女