7人組ヒップホップグループのXGが現地時間6日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催された英国最大の音楽フェス「Capital’s Summertime Ball 2026」に出演した。昨年はマライア・キャリー、ウィル・スミスらが出演し、毎年多数の世界的ポップスターが出演する大型フェス。XGは同フェスへ出演した初の日本人アーティストとなり、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした初めての日本人グループとなった。カラフルで派