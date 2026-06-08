気象庁は、8日午後4時50分に津波注意報を全て解除しました。今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。津波予報（若干の海面変動）が発表されている地域は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島などです。◆気象庁からのお知らせ［海面変動の見通し］８日０８時３８分に発生したフィリピン付近を震源とする地震の津波注意報は、これ以上津波が