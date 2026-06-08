立憲民主党の水岡代表は８日の記者会見で、中道改革連合への合流を巡り、７月１７日までの今国会の会期内に結論を出すことについて、「極めて難しい」との認識を示した。立民内には中道改革結成を一部執行部が決めたことへの反発が依然残っており、水岡氏は「丁寧な党運営をすべきだという意見が強く、丁寧な対応をしている」と語った。公明党は立民に、会期末までに判断するよう求めている。