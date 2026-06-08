女子ゴルフの菅楓華が８日、自身のインスタグラムを更新。「幸せな時間でした♥青好きにはたまりません！！また見に行きたいな」と記し、ドジャースタジアムでの大リーグ観戦を報告した。菅は青の背番号１７のユニホーム姿で観戦する写真などを投稿した。菅は７日（日本時間８日）までロサンゼルスのリビエラＣＣで開催されていた全米女子オープン選手権に出場。決勝トーナメント進出には１打及ばなかった。全米女