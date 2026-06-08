プロボクシング女子東洋太平洋ミニマム級王者でWBA世界ライトミニマム級（アトム級）5位の和田まどか（31＝DANGAN）が7月31日にニュージーランド・オークランドでWBA女子世界アトム（ライトミニマム）級挑戦者決定10回戦に臨むことが決まった。8日、所属ジムが発表した。和田はアマチュア時代に世界選手権で2度銅メダルを獲得するなどアマ8冠を達成。24年4月のプロ転向初戦で3回1分47秒TKO勝ちすると、国内タイ記録となる2戦目