乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の先行カットが8日、公開された。今回公開されたのは、初めて体験する海外サウナで撮影した、大粒の汗をかき、熱さに耐えながらも引き込まれるような表情でこちらを見つめるカット。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情のギャップが魅力的な1枚となった。同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニ