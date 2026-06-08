気象庁は8日午後4時50分、関東地方から沖縄まで出されていた津波注意報を解除した。気象庁は、8日午前8時38分頃にフィリピンでマグニチュード8.2を観測する地震が起きた事を受けて、午前9時5分に茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範囲で津波注意報を発表し、警戒を呼びかけていた。気象庁は午後5時から会見し、注意報解除について説明する。