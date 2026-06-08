人気コスプレーヤーの真中つぐが8日、自身のインスタグラムを更新。変形水着姿をアップした。真中は「『ハイレグ天国』発売まであと少し」と告知し、ハイレグ変形水着姿を投稿した。真中は胸の下や腹部付近が大胆にカッティングされた水着を着用。カッティング部分からはチラリと下乳をのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「ハイレグの女神」「すんごい水着」「堪らんね〜」「着るの難しそう」とコメントが寄せられている