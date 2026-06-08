“Music ＆ Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL（桐生フェスティバル）2026 MUSIC ＆ CULTURE』が、 2026年6月6日（土）・6月7日（日） の2日間に渡り、群馬県桐生市で行われた。『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェス。「GREENROOM FESTIVAL（グリーンルームフェスティバル）」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作した。桐生八