PBFの開発などを推進太子食品工業（青森県三戸郡）は5月28日開催の取締役会で、工藤裕平副社長を代表取締役社長とする役員人事を内定した。6月19日開催予定の定時株主総会および取締役会を経て正式決定する見込み。工藤茂雄社長は代表取締役会長に就任する。工藤副社長は⻘森県三⼾町出身で、1982年生まれの43歳。三⼾町⽴三⼾⼩学校、仙台市⽴将監中学校、仙台育英高校を卒業後上