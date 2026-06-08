王林が冬に撮り溜めしていたフォトダンプを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像あり】王林、泡風呂ショットに「気持ちよさそう」裸足＆ノースリーブ姿での日光浴からディズニーを楽しむ様子も） 王林は「さむかりし頃のおもいでたち」と題して、2025年12月15日にKアリーナ横浜で開催された『Doja Cat Ma Vie World Tour Japan Show 2025』でのコーディネートをはじめ、ス