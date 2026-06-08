小売大手のイオンが、愛知・名古屋で開催される、アジア・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約を結びました。 【写真を見る】イオンがアジア・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約 ｢皆さんの応援が選手の力になる…｣ バドミントン元日本代表 桃田賢斗選手も駆けつける イオンはアジア・アジアパラ競技大会のプレステージパートナーとして契約し、締結式が行われました。