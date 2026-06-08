ＮＴＴリーグワン２０２５―２６の年間表彰式が８日、都内で行われ、神戸のプロップ山下裕史（４０）が功労賞を受賞した。２５年１２月２７日の第３節、トヨタ戦に先発し、前身のトップリーグを合わせて史上初の公式戦通算２００試合出場（トップリーグ時代のプレーオフ、入れ替え戦を含まず）を達成。歴代１位となる公式戦通算１７８試合出場を達成した２０２３―２４シーズン以来、２度目の受賞となった。２０１５年のＷ杯出