３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。純烈新メンバーを募集するオーディションとブレイク中の弟分・モナキに続くグループメンバー募集オーディションを開催する。白川は甘いルックスと歌声で多くのマダムをとりこにしているが、多くの壁を乗り越えてきた苦労人でもある。両親が相撲好きで、自身も千代の富士の