3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太さん（39）が8日、メンバーの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループから卒業することを受け、公式ファンクラブでコメントを発表しました。■後上翔太さんのコメント全文デビューして丸16年。純烈のボーカルの白川さんが来年3月に卒業します。ずっと一緒にやってきたメンバー。どんな時も変わらず純烈として歌やファンの皆様に向き合い続けてきた姿を見てきました。『