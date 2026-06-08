警察車両の赤色灯富山県魚津市の北陸自動車道で、男性2人が大型トラックにはねられ死亡した事故で、県警は8日、酒気帯び状態で運転したなどとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、トラックを運転していた会社員根本宏一容疑者（56）＝福島県本宮市＝を逮捕した。逮捕容疑は5日午後1時15分ごろ、北陸道下り線を酒気帯び状態で運転し、道路で作業していた長森清さん（57）＝富山市月岡