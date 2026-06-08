投資家向けのオンライン説明会で発言するパナソニックHDの楠見雄規社長＝8日午後パナソニックホールディングス（HD）は8日、投資家向けのオンライン説明会を開き、データセンター（DC）向け蓄電システムの2028年度売上高が1兆円規模に伸びる見通しだと明らかにした。人工知能（AI）市場の発展に伴い、旺盛な需要が見込まれるという。国内外の電気自動車（EV）用電池の生産設備をDC向けに転用する。DC向け蓄電システムは傘下の