３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。来年で結成２０周年。純烈の歩みを振り返る。◆純烈の歩み※敬称略▼２００７年酒井一圭、小田井涼平、白川裕二郎、後上翔太、林田達也、友井雄亮による６人組として結成。▼１０年６月「涙の銀座線」でメジャーデビュー。▼１３年日本クラウンに移籍。▼１