ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月5日より、「ビッグボーイ夏の福袋2026」の抽選予約販売を開始している。「ビッグボーイ夏の福袋 2026」「ビッグボーイ夏の福袋 2026」は、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で使える3,500円分(500円×7枚、有効期間7月1日〜12月31日)のお食事券に加え、大きめのサイズで買い物にも大活躍なレジカゴ対応バッグや、夏らしい