俳優キム・スヒョンは“失われた1年”を取り戻せるのか。私生活の疑惑を提起したユーチューバーが拘束されたことで活動再開に向けて動き出したキム・スヒョンは、海外活動を通じて再び“スター”キム・スヒョンの人生を取り戻そうとしている。【写真】約1年ぶり！キム・スヒョン、7月に広告撮影決定ただし、私生活をめぐる疑惑による広告主との法的紛争などが残っているだけに、韓国国内での活動には制約があるのではないかという