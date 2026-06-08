俳優の柄本佑（39）が7日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、妻の女優・安藤サクラ（40）とのケンカについて明かした。俳優・柄本明と2018年に亡くなった女優・角替和枝さんの長男として生まれた佑と、俳優の奥田瑛二とエッセイスト・安藤和津を両親に持つサクラ。2人は2012年に結婚したが、それ以前にそれぞれの実家で“居候生活”を送っていた。互いの両親とは気の置けない仲で、夫婦ゲ