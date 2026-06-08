映画『神社悪魔のささやき』のジェジュンが、熊切和嘉監督との相性を伝えた。6月8日、ソウル龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールで映画『神社悪魔のささやき』の韓国報道配給試写会が開催された。試写会には、ジェジュンと女優コン・ソンハが出席した。【写真】ジェジュン、主演映画の場面写真『神社悪魔のささやき』は、神戸にある廃神社に調査をしに行った大学生3人が失踪し、朝鮮の祈祷師（ムーダン）のミョンジ