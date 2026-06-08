JKAは8日、自転車競技者層の裾野拡大を目的に8月12日から14日まで、日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）にて女性を対象とした「トラックサイクリングキャンプin伊豆」を2泊3日の合宿形式で開催すると発表した。2010年から開催され、過去には太田りゆ（31＝埼玉）もこのキャンプから競輪選手となり、24年パリ五輪への出場を果たした。今年は国内外での指導経験豊富なコーチ陣による直接指導に加え、日本代表チームの栄養士に